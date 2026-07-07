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Агент Рыжов высказался о шансах российских клубов вернуться в Евролигу

Агент Рыжов высказался о шансах российских клубов вернуться в Евролигу
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов считает, что российским клубам будет сложно вернуться в Евролигу. Раннее Международный олимпийский комитета (МОК) решил временно снять приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года.

«Из-за проблем с логистикой мне сложно представить возвращение российских клубов в Евролигу. На нейтральном стадионе, да, возможно, но я почему-то думаю, что наши ведущие клубы сами не захотят. Это и финансово дорого, и ради чего? Радовать болельщиков у телевизоров? Наверное, это того не стоит. Стоит дождаться снятия санкций, которые мешают путешествовать. После санкций будут отдельные страны, которые будут против, прежде всего Литва. Это ни для кого не секрет. В общем, нужно будет решить ещё много проблем», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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