Кайл Лоури объявил о завершении карьеры в качестве игрока «Торонто»

Бывший разыгрывающий Кайл Лоури официально сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру в статусе игрока «Торонто Рэпторс».

Лоури выступал в НБА с 2006 года. Наибольших успехов он добился в составе «Торонто», где провёл девять сезонов и помог клубу впервые в истории стать чемпионом НБА в 2019 году. За свою карьеру 39-летний баскетболист шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, был включён в третью символическую сборную лиги по итогам сезона-2015/2016, а также взял золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в составе сборной США.

За «Торонто» игрок играл до 2021 года. После ухода из клуба Лоури также выступал за «Майами Хит», с 2024 года являлся игроком «Филадельфии Сиксерс».