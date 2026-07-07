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Кайл Лоури объявил о завершении карьеры в качестве игрока «Торонто»

Кайл Лоури объявил о завершении карьеры в качестве игрока «Торонто»
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Бывший разыгрывающий Кайл Лоури официально сообщил, что решил завершить профессиональную карьеру в статусе игрока «Торонто Рэпторс».

Лоури выступал в НБА с 2006 года. Наибольших успехов он добился в составе «Торонто», где провёл девять сезонов и помог клубу впервые в истории стать чемпионом НБА в 2019 году. За свою карьеру 39-летний баскетболист шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, был включён в третью символическую сборную лиги по итогам сезона-2015/2016, а также взял золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в составе сборной США.

За «Торонто» игрок играл до 2021 года. После ухода из клуба Лоури также выступал за «Майами Хит», с 2024 года являлся игроком «Филадельфии Сиксерс».

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