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Рыжов ответил, кому легче будет вернуться на международную арену — сборным или клубам

Рыжов ответил, кому легче будет вернуться на международную арену — сборным или клубам
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), заявил, что российские сборные быстрее смогут вновь играть за рубежом.

«Я считаю, что сборным вернуться легче, чем клубам. Как правило, турниры сборных проводятся в одном-двух городов за пару недель. И обеспечить безопасность значительно проще, чем делать это на протяжении всего сезона с большим количеством разъездов, перелётов, получений виз игроками. Безусловно, думаю, что сборные будут раньше», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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