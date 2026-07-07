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Грин — о Брауне: быть умным вдруг стало какой-то проблемой

Грин — о Брауне: быть умным вдруг стало какой-то проблемой
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о Джейлене Брауне, который ранее покинул «Бостон Селтикс» и стал игроком «Филадельфии Сиксерс».

«Для меня было странно видеть, что вдруг быть умным стало какой-то проблемой. Кстати, я и сам считаю себя довольно умным человеком. Думаю, у меня неплохо работает голова. Но Джейлен Браун — действительно выдающийся человек.

Я даже не пытаюсь ставить себя с ним в один ряд и не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я считаю себя настолько же умным. Потому что он действительно настолько умён. Когда я говорю «умный», то имею в виду, что есть академический интеллект, есть житейская мудрость, есть много разных видов ума. Но Джейлен сочетает в себе всё это. Он образованный человек. Он прекрасно понимает, как устроена жизнь. Он знает и понимает очень многое», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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