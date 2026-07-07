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Ищенко начал подготовку к Летней лиге НБА в составе «Далласа»

Ищенко начал подготовку к Летней лиге НБА в составе «Далласа»
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Российский защитник Всеволод Ищенко приступил к подготовке в составе «Даллас Маверикс» к Летней лиге НБА, которая пройдёт в Лас-Вегасе (США) с 9 по 20 июля.

Первый матч на турнире «Даллас» проведёт 9 июля с «Голден Стэйт Уорриорз». Затем, 11 июля, «Маверикс» встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: БК «Даллас Маверикс»

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань». С 2024 года Всеволод выступает за основную команду. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он стал бронзовым призёром турнира, набирая в среднем 8,7 очка, 4,6 подбора и две результативные передачи за встречу.

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