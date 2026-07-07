Китайские болельщики поддержали юношескую сборную России 3х3 на Лиге наций

Во время второго игрового дня юношеского турнира Лиги наций по баскетболу 3х3 среди команд до 21 года китайские зрители на трибунах решили поддержать мужскую российскую сборную, показав баскетболистам жест «класс».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во второй игровой день турнира российская команда одержала три победы. На групповом этапе россияне обыграли сборные Китая (21:13) и Казахстана (21:19), а в финале игрового дня оказались сильнее команды Монголии со счётом 21:16.

Турнир в Таншане стал первым международным соревнованием для российских сборных по баскетболу 3х3, на котором команда выступает под национальным флагом. Следующие матчи россияне проведут 9 июля, а победитель Лиги наций определится по сумме очков, набранных за все игровые дни турнира.