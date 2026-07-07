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Китайские болельщики поддержали юношескую сборную России 3х3 на Лиге наций

Китайские болельщики поддержали юношескую сборную России 3х3 на Лиге наций
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Во время второго игрового дня юношеского турнира Лиги наций по баскетболу 3х3 среди команд до 21 года китайские зрители на трибунах решили поддержать мужскую российскую сборную, показав баскетболистам жест «класс».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во второй игровой день турнира российская команда одержала три победы. На групповом этапе россияне обыграли сборные Китая (21:13) и Казахстана (21:19), а в финале игрового дня оказались сильнее команды Монголии со счётом 21:16.

Турнир в Таншане стал первым международным соревнованием для российских сборных по баскетболу 3х3, на котором команда выступает под национальным флагом. Следующие матчи россияне проведут 9 июля, а победитель Лиги наций определится по сумме очков, набранных за все игровые дни турнира.

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