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«Это немного удивило». Газоль — о назначении Педро Мартинеса в «Реал»

«Это немного удивило». Газоль — о назначении Педро Мартинеса в «Реал»
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Двукратный чемпион НБА Пау Газоль признался, что назначение Педро Мартинеса главным тренером мадридского «Реала» стало для него неожиданностью.

«Да, это немного удивило. Даже «Реал», несмотря на первое место в регулярном чемпионате ACB и выход в финал Евролиги, не выиграл ни одного титула, поэтому в баскетбольном подразделении клуба тоже произошло много изменений на уровне руководства. Они приняли решения. Не знаю, можно ли назвать их радикальными, однако они были очень активными. Такие решения нужно уважать.

Получится это или нет, покажет время. Но Педро — великолепный тренер. Он второй год подряд проводит выдающийся сезон с «Валенсией». И в прошлом году команда тоже играла в финале против «Реала». Он отлично проявил себя в «Валенсии», «Реал», сделал на него ставку, Серджо Скариоло ушёл, и жизнь продолжается», — приводит слова Газоля испанское издание Sport.

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