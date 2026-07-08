«Лейкерс» объявили о подписании Сандро Мамукелашвили и Квентина Граймса

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявила о подписании грузинского центрового Александра Мамукелашвили и американского защитника Квентина Граймса.

Мамукелашвили 27 лет. Уроженец Грузии дебютировал в НБА в 2021 году за «Милуоки Бакс», после чего представлял «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Минувший сезон стал для него самым результативным в карьере, в среднем за игру регулярного сезона он набирал 11,2 очка.

Граймсу 26 лет. Американец дебютировал в НБА в 2021 году за «Нью-Йорк Никс», впоследствии представлял «Детройт Пистонс», «Даллас Маверикс» и «Филадельфию Сиксерс».