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Инсайдер: «Бостон» подписал четырёхлетний контракт с сыном Рона Харпера

Инсайдер: «Бостон» подписал четырёхлетний контракт с сыном Рона Харпера
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» подписала новый контракт с американским форвардом Роном Харпером-младшим, сыном пятикратного чемпиона НБА Рона Харпера, сообщает журналист Майкл Скотто.

«Бостон Селтикс» подписал с Роном Харпером-младшим четырёхлетний контракт на сумму в $ 13,7 млн, включающий гарантированные два года, а также негарантированную зарплату на третий год и негарантированную опцию продления на четвёртый год. Он выйдет за пределы минимальной зарплаты», — написал Майкл Скотто в социальной сети X (ранее Twitter).

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