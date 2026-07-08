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Мозгов — о не допуске россиян к международным стартам: загубили поколение спортсменов

Мозгов — о не допуске россиян к международным стартам: загубили поколение спортсменов
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов прокомментировал возвращение молодёжной сборной 3х3 на международную арену под национальным флагом.

«Естественно, непонятно, для чего изначально это надо было придумывать, чтобы потом отменять. Кому это сделало пользу в мировом сообществе спорта? Просто загубили одно поколение российских спортсменов, забрали у них шанс проявить себя на международной арене, не обосновывая это практически ничем. Сейчас всё это вернулось, и как будто ничего не было. Мне интересно знать, как это устроено», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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