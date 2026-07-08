УНИКС подписал контракт с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом

Баскетбольный клуб УНИКС официально объявил о подписании контракта с канадским защитником Ксэвьером Ратэн-Мэйсом. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу 32 года. Канадец выступает на профессиональном уровне с 2017-го. В сезоне-2023/2024 он представлял красноярский «Енисей», став лучшим снайпером Единой лиги и лучшим дебютантом, а также набрав 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги.

Впоследствии выступал за «Реал», став чемпионом Испании, и немецкую «Баварию», с которой дошёл до финала национального чемпионата.

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