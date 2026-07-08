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Тайрон Брюэр покинул УНИКС

Тайрон Брюэр покинул УНИКС
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Баскетбольный клуб УНИКС официально объявил об уходе американского форварда Тайрона Брюэра.

Тайрону Брюэру 26 лет. Американец подписал контракт с УНИКСом в январе. За время выступлений он принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги, в среднем за игру набрав 11,4 очка, сделав 2,6 подбора, 1,1 перехвата и 1,0 передачи за 23.15 на площадке.

В четырёх играх Basket Cup в среднем набрал 11,8 очка, совершал 4,3 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 передачи за 27.40 игрового времени. В феврале стал победителем конкурса по данкам в рамках Матча всех звёзд.

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