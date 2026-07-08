Следующий сезон Единой лиги будет посвящён памяти Сергея Иванова

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин сообщила, что следующий сезон будет посвящён памяти бывшего почётного президента Сергея Иванова, ушедшего из жизни в конце июня.

«Сергей Борисович был главным инициатором создания Единой лиги ВТБ. Единая лига — его детище, это профессиональные баскетбольные соревнования, которые сделал именно Иванов. И стоит отметить, что раньше чемпионат проходил под эгидой баскетбольной федерации, та брала большие взносы с клубов, это значительная часть бюджета. А Сергей Борисович хотел сделать такую лигу, когда клубы не платят за участие, а, напротив, получают премиальные как за участие, так и за спортивные и маркетинговые результаты. И он это сделал.

Сергей Борисович всегда говорил, что нужно уходить от государственной поддержки, от бюджетного финансирования. И он это повторял и для клубов, и для лиги.

Лига на данный момент состоятельна. Мне бы хотелось донести до всех мысль, что в память о Сергее Борисовиче мы обязаны сохранять Единую лигу ВТБ в таком виде, в каком её знают и какой её сделал Иванов. Так что со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы сохранить этот высокий уровень организации и финансирования.

Следующий сезон будет объявлен сезоном памяти Сергея Борисовича Иванова. На данный момент обдумываем, как правильно это сделать», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».