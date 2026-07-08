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Павел Савков продлил контракт с МБА

Павел Савков продлил контракт с МБА
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Баскетбольный клуб МБА официально объявил о продлении аренды российского форварда Павла Савкова, принадлежащего испанской «Басконии».

Павлу Савкову 24 года. Россиянин выступает на профессиональном уровне с 2019 года. С 2025-го представляет МБА, в составе которой стал победителем Кубка России и вошёл в символическую пятёрку турнира.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Савков провёл 43 матча, в среднем за игру набрав 10,9 очка, 2,9 подбора и 2,2 результативной передачи. Ранее стало известно о продлении контракта капитана МБА Евгения Воронова.

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