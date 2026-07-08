Сборные России по баскетболу 3х3 U21 стали победителями третьего дня Лиги наций

Молодёжные сборные России по баскетболу 3x3 U21 одержали победы в финальных матчах третьего игрового дня молодёжной Лиги наций, проходящей в Китае.

Женская команда уверенно победила сборную Монголии – 21:6, мужская команда одолела представителей Казахстана – 22:17.

Напомним, в апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.