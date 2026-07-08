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Чемпион Евролиги Ябуселе перешёл в «Панатинаикос» из НБА

Чемпион Евролиги Ябуселе перешёл в «Панатинаикос» из НБА
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Греческий «Панатинаикос» объявил о подписании контракта с французским тяжёлым форвардом Гершоном Ябуселе. Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон Ябуселе провёл в НБА, где выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». В составе «Чикаго» француз принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 10,0 очка и совершая 5,7 подбора за игру. Ранее вместе с «Нью-Йорком» он стал обладателем Кубка НБА 2025 года.

До возвращения в НБА Ябуселе три сезона защищал цвета мадридского «Реала». В составе испанского клуба француз стал победителем Евролиги в 2023 году, дважды выиграл чемпионат Испании, завоевал Кубок страны, а также дважды выходил в финал главного европейского клубного турнира. В составе сборной Франции форвард является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2020, 2024) и серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года.

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