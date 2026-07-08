Главный тренер УНИКСа — о переходе Ратэн-Мэйса: несколько раз пытались подписать его

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Ксэвьером Ратэн-Мэйсом.

«Наши болельщики знакомы с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом по его выступлению за красноярский «Енисей» два сезона назад. Тогда он провёл действительно отличный год. За это время мы несколько раз пытались договориться о его переходе в УНИКС и теперь наконец достигли соглашения. Я очень воодушевлён предстоящей работой с ним. Желаю Ксэвьеру здоровья и уверен, что он станет важной частью будущих успехов нашей команды», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу 32 года. Канадец выступает на профессиональном уровне с 2017-го. В сезоне-2023/2024 он представлял красноярский «Енисей», став лучшим снайпером Единой лиги и лучшим дебютантом, а также набрав 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги.