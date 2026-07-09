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Захар Пашутин указал на проблему российского баскетбола

Захар Пашутин указал на проблему российского баскетбола
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Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин высказал мнение, что российскому баскетболу не хватает международной практики. По мнению специалиста, именно отсутствие матчей на высоком уровне мешает развитию молодых игроков.

— А как вы оцениваете текущее поколение нашего баскетбола? Есть ощущение, что у нас было суперзвёздное поколение нулевых-десятых, а после него как будто бы наступило затишье, если не провал.
— Если говорить про наших ветеранов, во-первых, ребята сейчас очень много работают физически, они держат себя в форме, и они могут играть на этом уровне. Считаю, что пока они играют, этого достойны. Помню, когда я заканчивал, многие тоже говорили, что 38 лет — куда ты там. А мы с УНИКСом в тот сезон выиграли Еврокубок, и своё время я в команде получал, считаю, что картину не портил.

Дело не в том, что не хватает молодых. Проблема, что нет международных игр. У молодых опыта нет таких матчей, а это очень важно для твоего развития. Если бы сейчас наша сборная играла на международном уровне, показывала себя в этих играх, училась, росла, дальше уже и в клубах продолжала прогрессировать, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
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