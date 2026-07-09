Захар Пашутин указал на проблему российского баскетбола

Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин высказал мнение, что российскому баскетболу не хватает международной практики. По мнению специалиста, именно отсутствие матчей на высоком уровне мешает развитию молодых игроков.

— А как вы оцениваете текущее поколение нашего баскетбола? Есть ощущение, что у нас было суперзвёздное поколение нулевых-десятых, а после него как будто бы наступило затишье, если не провал.

— Если говорить про наших ветеранов, во-первых, ребята сейчас очень много работают физически, они держат себя в форме, и они могут играть на этом уровне. Считаю, что пока они играют, этого достойны. Помню, когда я заканчивал, многие тоже говорили, что 38 лет — куда ты там. А мы с УНИКСом в тот сезон выиграли Еврокубок, и своё время я в команде получал, считаю, что картину не портил.

Дело не в том, что не хватает молодых. Проблема, что нет международных игр. У молодых опыта нет таких матчей, а это очень важно для твоего развития. Если бы сейчас наша сборная играла на международном уровне, показывала себя в этих играх, училась, росла, дальше уже и в клубах продолжала прогрессировать, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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