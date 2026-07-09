Захар Пашутин: «Спартак», этот красный цвет — он для Питера не подходит

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о судьбе петербургского «Спартака». По мнению специалиста, такой крупный город способен успешно содержать сразу несколько профессиональных баскетбольных клубов.

— Грустно, что нет больше питерского «Спартака», учитывая, какие люди там играли. Как бы ни выступал сейчас «Зенит», со смертью «Спартака» наш баскетбол потерял важную часть своей истории, сильный бред.

— Согласен с вами. Но сейчас там идёт такая политика, что «Спартак», этот красный цвет — он для Питера не подходит. Но считаю, что для такого большого города можно и две команды развивать, и болельщик так же будет ходить, будет полный зал, я в этом уверен.

В Стамбуле по шесть-восемь команд. В больших городах мы минимум по две-три команды можем спокойно иметь, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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