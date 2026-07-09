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В «Парме» оценили идею перейти к формату «Финала четырёх» в Единой лиге

В «Парме» оценили идею перейти к формату «Финала четырёх» в Единой лиге
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Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о возможном переходе Единой лиги ВТБ к формату «Финала четырёх».

— Возможно, Единой лиге стоит вернуться к формату «Финала четырёх», чтобы добавить больше интриги? Либо всё-таки нужны классические серии плей-офф?
— Серия плей-офф — это здорово для болельщиков, когда много игр. Надо готовиться лучше командам. Многие говорят, что в финале было 4-0 в пользу ЦСКА, но это мастерство команды. На данный момент так. Разыгрывать чемпионство в одной игре, у того же ЦСКА одна конкретная игра может быть плохой в какой-то момент, но потом ты можешь выправить ситуацию и изменить ход серии. А в «Финале четырёх» это невозможно сделать: один матч — и ты проиграл.

Поэтому я думаю, что серия — это отличный показатель реальной силы команд, мы это видим по примерам НБА, по НХЛ, по нашей КХЛ, в волейболе — все играют сериями, смотрят кто сильнее. Когда у тебя игра за игрой, ты должен себя держать в отличной ментальной и физической форме, чтобы биться и побеждать. Поэтому побеждает сильнейший. Но вот для кубковых турниров формат «Финала четырёх» — это отличная история, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
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