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Захар Пашутин: до Нового года «Парма» даже была в тройке, многие были недовольны

Захар Пашутин: до Нового года «Парма» даже была в тройке, многие были недовольны
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Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин поделился мнением о конкуренции в Единой лиге ВТБ. Как считает специалист, даже клубы с более скромным бюджетом способны бороться с лидерами, если грамотно подойти к комплектованию состава.

— Как повысить уровень конкуренции между командами? Одно дело битва за чемпионство, но у нас годами есть топ-4, а остальные клубы бьются о «стеклянный потолок».
— Понятно, что финансово разница между четвёркой лидеров и остальными внушительна. Но думаю, всё равно можно собрать команду при грамотной работе. И это то, что мы как раз и делали, в принципе, весь сезон и демонстрировали. До Нового года мы даже были в тройке, многие были недовольны нас видеть в этой верхней группе. Поэтому думаю, что всё возможно.

Просто надо много работать, надо собрать коллектив. Единственное, с чем нам в Перми откровенно сложно — это держать костяк. Каждый год приходится менять легионеров, кто из русских ребят становится сильнее, их тоже покупают, переманивают. И приходится всё заново каждый год выстраивать. А у ведущих клубов есть стабильный бюджет, понимание своих возможностей, костяк держится. Есть единичные изменения, но главное — есть сыгранность, легче в сезон входить, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
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