Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Захар Пашутин указал, чем топ-клубы Единой лиги отличаются от «Пармы»

Захар Пашутин указал, чем топ-клубы Единой лиги отличаются от «Пармы»
Комментарии

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин сравнил свою команду с лидерами Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, ключевое отличие топ-клубов заключается в более длинной скамейке, позволяющей безболезненно компенсировать потери игроков.

— Как тренер вы же в любом случае ставите перед коллективом максимальные задачи? Нет же такого: выйдем в плей-офф и ладно?
— Тут надо знать меня и моего брата — мы так никогда даже подумать не можем. Поэтому мы всегда играем только на победу. Если говорить про плей-офф, в Краснодаре мы достойно сыграли. Нам не хватило нескольких очков в концовке, но также и дома играли здорово, вели 15-20 очков, но потом в четвёртой четверти нам не хватило американца Сандерса, который получил травму буквально накануне.

Чем отличаются большие клубы от нас, какое у них преимущество в плей-офф — у них есть скамейка. Есть кем заменить лидеров. Травма — ничего страшного, найдётся ещё игрок, который может выйти и потянуть за собой, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина
Эксклюзив
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android