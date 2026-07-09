Захар Пашутин указал, чем топ-клубы Единой лиги отличаются от «Пармы»

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин сравнил свою команду с лидерами Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, ключевое отличие топ-клубов заключается в более длинной скамейке, позволяющей безболезненно компенсировать потери игроков.

— Как тренер вы же в любом случае ставите перед коллективом максимальные задачи? Нет же такого: выйдем в плей-офф и ладно?

— Тут надо знать меня и моего брата — мы так никогда даже подумать не можем. Поэтому мы всегда играем только на победу. Если говорить про плей-офф, в Краснодаре мы достойно сыграли. Нам не хватило нескольких очков в концовке, но также и дома играли здорово, вели 15-20 очков, но потом в четвёртой четверти нам не хватило американца Сандерса, который получил травму буквально накануне.

Чем отличаются большие клубы от нас, какое у них преимущество в плей-офф — у них есть скамейка. Есть кем заменить лидеров. Травма — ничего страшного, найдётся ещё игрок, который может выйти и потянуть за собой, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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