Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Захар Пашутин ответил, чего не хватило УНИКСу в финале Единой лиги с ЦСКА

Захар Пашутин ответил, чего не хватило УНИКСу в финале Единой лиги с ЦСКА
Комментарии

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о причинах поражения УНИКСа в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-4). По мнению специалиста, казанской команде не хватило не глубины состава, а готовности навязать сопернику борьбу после тяжёлого полуфинала.

— Многие считают, что и УНИКСу как раз не хватило скамейки в финале с ЦСКА. Вы с этим согласны?
— УНИКС выложился по максимуму в серии с «Зенитом». Все, кто играл на этом уровне, они понимают, что дело тут уже идёт больше не о физической усталости, а скорее о ментальной. Это моё мнение. УНИКС отдался полностью в серии с Питером, тут вопрос не в физике. С ЦСКА надо было просто рубиться, а в этом их не хватило, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина
Эксклюзив
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android