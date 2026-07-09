Захар Пашутин ответил, чего не хватило УНИКСу в финале Единой лиги с ЦСКА

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о причинах поражения УНИКСа в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-4). По мнению специалиста, казанской команде не хватило не глубины состава, а готовности навязать сопернику борьбу после тяжёлого полуфинала.

— Многие считают, что и УНИКСу как раз не хватило скамейки в финале с ЦСКА. Вы с этим согласны?

— УНИКС выложился по максимуму в серии с «Зенитом». Все, кто играл на этом уровне, они понимают, что дело тут уже идёт больше не о физической усталости, а скорее о ментальной. Это моё мнение. УНИКС отдался полностью в серии с Питером, тут вопрос не в физике. С ЦСКА надо было просто рубиться, а в этом их не хватило, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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