Захар Пашутин назвал республику в России, которую ставит всем в пример в плане спорта

Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин высказался о развитии спорта в Татарстане, назвав республику примером для подражания. Специалист подчеркнул, что в регионе грамотно распределяют ресурсы и поддерживают все виды спорта, создавая автономию для каждого клуба.

— Если говорить про «Зенит», изначально появление этого клуба выглядело так же странно, как и предложения переименовать УНИКС в «Ак Барс». В баскетболе есть свой независимый от хоккея бренд.

— Конечно, у УНИКСа есть все свои болельщики. Евгений Борисович Богачёв курирует клуб с самого начала, очень многое сделал для баскетбола в Татарстане и в Казани очень любят эту команду. У нас всегда на важных матчах были аншлаги, хотя и футбол был сильным, и хоккей шикарный.

В Татарстане есть ресурсы на спорт, много сил вкладывают. Вообще ставлю эту республику всем в пример — во всех видах спорта они стремятся быть первыми, у каждой команды свой зал, никто никому не мешает, только поддерживают друг друга. К нам хоккеисты приходили на матчи, мы на хоккей и футбол ходили. И зритель был у всех. А куда людям ходить? Концерты и спорт — две самые позитивные вещи в мире, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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