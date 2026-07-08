Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко заявил, что хотел бы увидеть российских игроков НБА на фестивале «Минибаскет»

Кириленко заявил, что хотел бы увидеть российских игроков НБА на фестивале «Минибаскет»
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил надежду, что российские баскетболисты Егор Дёмин («Бруклин Нетс»), Владислав Голдин («Майами Хит») и Виктор Лахин («Сакраменто Кингз»), выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации, смогут приехать в Россию в августе и посетить всероссийский фестиваль «Минибаскет».

«Ребята правильно сделали, что играют предсезонные игры. Понятно, что Владу и Вите они просто необходимы, чтобы получить контракты. Видно, что ребята чувствуют себя комфортно и хотят играть. Очень хочется, чтобы кто-то из них нашёл время и посетил наш всероссийский фестиваль «Минибаскет» в августе. Командные тренировки начнутся в конце сентября, поэтому свободное время должно быть. Нам обязательно надо показывать детям, что работа приносит свои результаты», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Материалы по теме
«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА
Эксклюзив
«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android