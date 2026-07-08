Кириленко заявил, что хотел бы увидеть российских игроков НБА на фестивале «Минибаскет»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил надежду, что российские баскетболисты Егор Дёмин («Бруклин Нетс»), Владислав Голдин («Майами Хит») и Виктор Лахин («Сакраменто Кингз»), выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации, смогут приехать в Россию в августе и посетить всероссийский фестиваль «Минибаскет».

«Ребята правильно сделали, что играют предсезонные игры. Понятно, что Владу и Вите они просто необходимы, чтобы получить контракты. Видно, что ребята чувствуют себя комфортно и хотят играть. Очень хочется, чтобы кто-то из них нашёл время и посетил наш всероссийский фестиваль «Минибаскет» в августе. Командные тренировки начнутся в конце сентября, поэтому свободное время должно быть. Нам обязательно надо показывать детям, что работа приносит свои результаты», — приводит слова Кириленко ТАСС.