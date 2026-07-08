Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге ответили на вопрос о возможном возвращении российских клубов

В Евролиге ответили на вопрос о возможном возвращении российских клубов
Комментарии

В пресс-службе Евролиги прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«Пока ещё очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решён советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях», — приводит слова пресс-службы Евролиги «РИА Новости».

Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Кроме того, организация публично рекомендовала международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

Читайте далее:
МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола? МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?
Одни за, другие против. Как за рубежом отреагировали на решение МОК по России Одни за, другие против. Как за рубежом отреагировали на решение МОК по России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android