В Евролиге ответили на вопрос о возможном возвращении российских клубов

В пресс-службе Евролиги прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«Пока ещё очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решён советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях», — приводит слова пресс-службы Евролиги «РИА Новости».

Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Кроме того, организация публично рекомендовала международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.