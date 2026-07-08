«Это странно и тяжело». Тейтум — об обмене Брауна в «Филадельфию»

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился эмоциями после обмена Джейлена Брауна в клуб, который является одним из главных соперников «Бостона» — «Филадельфию Сиксерс».

«Если честно, это странно. Очень странно. Ты девять лет играешь в одной команде с человеком, с которым мне посчастливилось дважды выйти в финал НБА, выиграть чемпионство. Мы подталкивали друг друга становиться теми игроками, которыми являемся сегодня. НБА — невероятный бизнес, невероятная работа. Но у этого бизнеса есть и обратная сторона. В такие моменты ты понимаешь, что всегда считал само собой разумеющимся, что будете играть вместе, ведь другой реальности ты просто не знаешь. А потом в один день узнаёшь, что этого человека больше нет в твоей команде. Мы взрослеем, но всё равно испытываем такие эмоции. Приходишь на базу, заходишь в раздевалку, вокруг уже другие партнёры, а человек, с которым ты столько лет был вместе, теперь играет за другую команду».

После слов ведущего о том, что Браун теперь выступает именно за «Филадельфию», Тейтум ответил:

«Я даже не буду произносить её название. Это тяжело. Но это заставляет меня ещё больше ценить всё, что у нас было. Да, всё закончилось очень внезапно, но это не отменяет того, насколько успешными были эти годы. Он провёл великолепные сезоны и очень многое сделал для города и организации. Самое сложное в таких ситуациях — ты скучаешь по бывшим партнёрам, но при этом у тебя появляются новые. И ты должен принять их, помочь им почувствовать себя частью команды и двигаться вперёд уже вместе с ними», — приводит слова Тейтума аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.