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Боб Майерс назвал лучший клуб для продолжения карьеры Леброна Джеймса

Боб Майерс назвал лучший клуб для продолжения карьеры Леброна Джеймса
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс объяснил, почему считает «Филадельфию Сиксерс» лучшим вариантом продолжения карьеры для четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

«Если бы он сейчас сидел передо мной, я бы сказал: «Честно, я считаю, что именно здесь у тебя лучшие шансы выиграть чемпионат. Все остальные вещи, которые для тебя не менее важны, ты должен решить сам». Я бы просто сказал так: если речь идёт именно о победах, тогда давайте поговорим об этой команде. Потому что в «Филадельфии» можно стать чемпионом», — приводит слова Майерса аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

Последний раз «Филадельфия» становилась чемпионом НБА в 1983 году, когда в финальной серии обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. В минувшем сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф, где уступила «Нью-Йорк Никс» в четырёх матчах.

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