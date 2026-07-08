Боб Майерс назвал лучший клуб для продолжения карьеры Леброна Джеймса

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс объяснил, почему считает «Филадельфию Сиксерс» лучшим вариантом продолжения карьеры для четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

«Если бы он сейчас сидел передо мной, я бы сказал: «Честно, я считаю, что именно здесь у тебя лучшие шансы выиграть чемпионат. Все остальные вещи, которые для тебя не менее важны, ты должен решить сам». Я бы просто сказал так: если речь идёт именно о победах, тогда давайте поговорим об этой команде. Потому что в «Филадельфии» можно стать чемпионом», — приводит слова Майерса аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

Последний раз «Филадельфия» становилась чемпионом НБА в 1983 году, когда в финальной серии обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. В минувшем сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф, где уступила «Нью-Йорк Никс» в четырёх матчах.