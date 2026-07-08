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Чарания: личные отношения Тейтума и Брауна сошли на нет ещё год назад

Чарания: личные отношения Тейтума и Брауна сошли на нет ещё год назад
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Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, какими были отношения между лидерами «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном незадолго до обмена последнего в «Филадельфию Сиксерс».

«Это история двух разных людей. На протяжении очень долгого времени, больше 10 лет, девяти сезонов вместе, на площадке они прекрасно взаимодействовали. На паркете они были великолепной связкой.

Но примерно за последний год их личные отношения практически сошли на нет. Однако на площадке они оставались отличными партнёрами и настоящими профессионалами, которые продолжали усердно работать вместе», — приводит слова Чарании аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

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