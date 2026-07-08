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Тиг не согласился со словами Чарании об отношениях Тейтума и Брауна

Тиг не согласился со словами Чарании об отношениях Тейтума и Брауна
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Джефф Тиг прокомментировал заявление инсайдера ESPN Шэмса Чарании о том, что отношения между его бывшими одноклубниками Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном в последние годы практически сошли на нет.

«Да никто на самом деле не дружит настолько близко с партнёрами по команде. Скажу вам честно: почти никто не проводит друг с другом время вне баскетбола. Может, есть пара человек, которые действительно общаются, но в основном это просто коллеги. Я вспоминаю всех партнёров, с которыми был в одной команде.

Некоторым потом говорил: «Хочешь прийти ко мне на подкаст?» А они отвечали: «Не, брат, не хочу». И я такой: «Чёрт, а мне казалось, мы были близки». Потом понимаешь, что он просто не был моим настоящим другом», — приводит слова Тига аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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