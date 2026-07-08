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«Мне интереснее поиграть с Леброном в гольф». Карри — о будущем Джеймса

«Мне интереснее поиграть с Леброном в гольф». Карри — о будущем Джеймса
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с юмором ответил на вопрос о возможном объединении со свободным агентом Леброном Джеймсом в одной команде.

«Я бы сказал, что мне гораздо интереснее просто поиграть с Леброном в гольф. С баскетболом мы как-нибудь разберёмся, а вот мне хотелось бы посмотреть на Леброна в роли свободного агента по гольфу. Конечно, мы бы с удовольствием сыграли вместе. Надеюсь, однажды это произойдёт. Но он заслужил право спокойно принять это решение и не торопиться», — приводит слова Карри аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявили об уходе Леброна Джеймса. По информации ESPN, форвард поручил своему агенту Ричу Полу провести переговоры со всеми заинтересованными клубами НБА, после чего примет решение о продолжении карьеры.

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