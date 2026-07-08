Чарания — о будущем Джеймса: Яннис тоже хотел бы видеть Леброна в Майами

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, что форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо хотел бы видеть Леброна Джеймса в составе команды.

«Майами» привлекает многих. Пэт Райли притягивает, Эрик Споэльстра притягивает. У меня нет ощущения, что между Леброном и Пэтом Райли до сих пор остаётся какое-то напряжение, которое могло бы помешать такому переходу. Думаю, Бэм Адебайо и Яннис тоже являются для него серьёзными факторами. Леброн играл вместе с Бэмом за сборную США и очень уважает его.

Насколько я понимаю, Яннис тоже хотел бы видеть Леброна в Майами. Плюс там нет подоходного налога штата… Наступает январь, и ты думаешь: «Это же Майами!» Если у тебя есть две примерно равные команды, но одна из них базируется в Майами, да ещё и без налога штата…» — приводит слова Чарании аккаунт Heat Central в социальной сети Х.