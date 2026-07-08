«Когда поступил звонок, решение было очевидным». Хардуэй — о переходе в «Майами»

Защитник Тим Хардуэй-младший прокомментировал переход в «Майами Хит», признавшись, что давно хотел стать игроком клуба.

«Это действительно особенный момент. Я очень давно мечтал об этом, ещё со времён, когда ездил на пассажирском сиденье автомобиля. Для меня большая честь снова стать частью семьи «Майами Хит». Когда поступил звонок, решение было очевидным. Это идеальный вариант не только для клуба, но и лично для меня. Особенно когда в команде есть два игрока, которым нужно пространство, чтобы делать то, что они умеют лучше всего», — приводит слова Хардуэя-младшего аккаунт Heat Central в социальной сети Х.