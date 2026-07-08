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Райли рассказал, что больше всего впечатлило его в Дибанце

Райли рассказал, что больше всего впечатлило его в Дибанце
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Уилл Райли рассказал, что больше всего впечатлило его в новом партнёре по команде Эй Джей Дибанце, которого клуб выбрал под первым номером драфта НБА 2026 года.

«Честно говоря, его интеллект. Он действительно очень умный игрок. Я помню, как сам пришёл в команду и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к игре в защите и ко всем остальным нюансам. А он схватывает всё моментально. Он уже всё понимает. В нападении вы и сами знаете, насколько он особенный игрок. Так что именно это производит на меня огромное впечатление», — приводит слова Райли аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

19-летний Дибанца готовится вместе с клубом к Летней лиге НБА, которая пройдёт с 9 по 20 июля в Лас-Вегасе.

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