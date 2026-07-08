Адетокунбо ответил, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Думаю, я стану папой, который сидит дома с детьми. Или буду тренером. Я хочу стать тренером в НБА. Какую бы команду я сейчас возглавил? «Нью-Йорк Никс». Самая сильная команда на данный момент. Или просто стану инвестором. Буду вкладывать деньги в разные проекты и зарабатывать», — сказал Адетокунбо во время стрима на Twitch.

31-летний греческий форвард выступает в НБА с 2013 года. За свою карьеру он стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс», двукратным MVP регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии. Со следующего сезона Адетокунбо будет выступать за «Майами Хит».