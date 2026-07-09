Захар Пашутин: молодёжь думает об УНИКСе, о ЦСКА. С этим сложно бороться

Двукратный чемпион Евролиги, тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о развитии молодых баскетболистов в пермском клубе. По словам специалиста, после повышения уровня игры многие баскетболисты стремятся перейти в УНИКС или ЦСКА, бороться с этим крайне сложно.

— Следует ли делать упор на свою школу? Воспитывать своих, доморощенных ребят?

— Вы же понимаете, это процесс далеко не на один год. Мы воспитываем ребят, пытаемся. Свинин у нас уже в серьёзного игрока [вырос]. Пока ещё он не заматерел, но всё равно выделяется. Глеб Фирсов достойно себя показывал, он буквально за три года поднялся очень сильно в своей игре. Желаем ему удачи.

Как и другие ребята, Иван Егоров радует, хороший разыгрывающий растёт. Так что работаем, но молодёжь она тоже думает об УНИКСе, о ЦСКА… Когда ребята растут — их зовут дальше, с этим сложно бороться. Но мы всегда рады за своих ребят, они молодцы, что прогрессируют, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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