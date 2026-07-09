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«Повторюсь, это проблема». Захар Пашутин высказался о Дёмине и молодых российских игроках

«Повторюсь, это проблема». Захар Пашутин высказался о Дёмине и молодых российских игроках
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Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин оценил перспективы молодых российских баскетболистов, в том числе Егора Дёмина, Кирилла Елатонцева и Михаила Беленицкого. По его мнению, главным препятствием для их прогресса остаётся отсутствие международной игровой практики.

Егор Дёмин, Кирилл Елатонцев, Михаил Беленицкий — эти ребята в будущем смогут бороться за Евробаскет, медали ОИ и ЧМ?
— Конечно, у них очень хорошие данные. Чем они хуже? Они очень атлетичные, обученные. Ветераны, такие как Алексей Швед, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, обходят молодёжь в первую очередь своей головой. За счёт своего опыта. Но это набирается за счёт количества игр, больших игр. Нет международного опыта, повторюсь, это проблема.

Опыт сборной ни с чем не сравнить. Помню, ещё когда в молодёжные составы уезжал, потом после предсезонки в клубе чувствовал себя на голову сильнее всех, потому что в сборной я всё лето играл с сильнейшими соперниками, постоянный спарринг был, за счёт которого я рос, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
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