Захар Пашутин — о брате: очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин рассказал о работе в штабе своего брата Евгения. По словам специалиста, благодаря разным характерам они успешно дополняют друг друга во время матчей.

— Интересно побольше узнать про ваш тандем с братом. Так как вы родные люди, лучше понимаете друг друга, насколько успешно идёт между вами взаимодействие? Многие помнят, как до этого вы вместе работали в «Локомотиве».

— Как раз когда я закончил свою карьеру, брат позвал меня в свой тренерский штаб в Краснодаре. И мы буквально сразу выиграли Еврокубок, в Евролиге прошли в топ‑16. Для Краснодара это был лучший результат, клуб вообще первый раз вышел в Евролигу. Так же и в УНИКСе, когда я сам ещё играл, мой брат выиграл Еврокубок, после этого никто не мог повторить этот результат.

Поэтому работа идёт хорошо. Женя очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его, смотреть, где горячо, где холодно. Поэтому стараемся, чтобы у нас всё было с холодной головой и с горячим сердцем — вести игру так, что в решающий момент у нас всё получалось, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».

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