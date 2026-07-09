Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Захар Пашутин — о брате: очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его

Захар Пашутин — о брате: очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его
Комментарии

Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин рассказал о работе в штабе своего брата Евгения. По словам специалиста, благодаря разным характерам они успешно дополняют друг друга во время матчей.

— Интересно побольше узнать про ваш тандем с братом. Так как вы родные люди, лучше понимаете друг друга, насколько успешно идёт между вами взаимодействие? Многие помнят, как до этого вы вместе работали в «Локомотиве».
— Как раз когда я закончил свою карьеру, брат позвал меня в свой тренерский штаб в Краснодаре. И мы буквально сразу выиграли Еврокубок, в Евролиге прошли в топ‑16. Для Краснодара это был лучший результат, клуб вообще первый раз вышел в Евролигу. Так же и в УНИКСе, когда я сам ещё играл, мой брат выиграл Еврокубок, после этого никто не мог повторить этот результат.

Поэтому работа идёт хорошо. Женя очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его, смотреть, где горячо, где холодно. Поэтому стараемся, чтобы у нас всё было с холодной головой и с горячим сердцем — вести игру так, что в решающий момент у нас всё получалось, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина
Эксклюзив
«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android