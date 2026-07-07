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«Сейчас он выглядит как взрослый мужчина». Тренер «Бруклина» — о Дёмине

«Сейчас он выглядит как взрослый мужчина». Тренер «Бруклина» — о Дёмине
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил прогресс российского защитника Егора Дёмина, отметив, что тот значительно прибавил в физической подготовке перед стартом Летней лиги НБА.

«Чтобы сохранять баланс, регулярно проходить в трёхсекундную зону и играть через остановку на двух ногах, нужна сила. Егор проделал невероятную работу в тренажёрном зале. Сейчас, когда смотришь на него, он выглядит уже как взрослый мужчина. Очевидно, что многие вещи он будет делать гораздо лучше, чем в прошлом году. Вы сами это увидите в Лас-Вегасе, когда он выйдет на площадку в нашей форме», — приводит слова Фернандеса портал ClutchPoints.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2026 года.

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