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Пашутин: в Санкт-Петербурге много болельщиков, очень хотелось, чтобы «Спартак» был жив

Пашутин: в Санкт-Петербурге много болельщиков, очень хотелось, чтобы «Спартак» был жив
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Тренер «Бетсити Пармы» Захар Пашутин высказался о петербургском «Спартаке», который ранее возглавлял. По словам специалиста, клубу с таким количеством болельщиков было важно сохранить финансирование и продолжить существование.

— Насколько я понимаю, вам интересна и ассистентская работа, и работа главным тренером? У вас же был и «Спартак», и молодёжка «Локомотива» в качестве главного.
— Все любят работать главными. И помощником хорошо в какие-то моменты. Опять же, всё зависит от приглашения. Будет вариант — конечно, с удовольствием. Главное — сама возможность работать. Сейчас такое время, что не так много опций.

Пока что работаем вместе с братом и хотим вместе достичь максимальных результатов. А так хорошо поработал в «Спартаке», доволен своей работой, у нас там проблемы с деньгами, но очень хотелось, чтобы «Спартак» был жив. В Санкт-Петербурге много болельщиков, но не получилось у нас. Финансирование — важнейшая вещь, — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с тренером «Пармы» Захаром Пашутиным на «Чемпионате».
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