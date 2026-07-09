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Деннис Шрёдер — об «Оклахоме»: удивительно, как они ещё не получают фолы

Деннис Шрёдер — об «Оклахоме»: удивительно, как они ещё не получают фолы
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Деннис Шрёдер заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» играет чрезмерно агрессивно. По словам немца, судьи слишком часто не замечают нарушения со стороны игроков «Тандер».

«Оклахома», вся команда. Удивительно, как они ещё не получают фолы, ведь они занимаются этим весь сезон? Мне нравится эта команда, но их стратегия защиты агрессивна. Я там поиграл. У них лучший генеральный менеджер мира. Но они очень много цепляют, постоянно, — приводит слова Шрёдера портал Clutch Points.

32-летний баскетболист выступал за «Оклахому» с 2018-го по 2020-й, проведя в составе «Тандер» 156 матчей.

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