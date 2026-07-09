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Разыгрывающий Брендан Адамс может стать игроком УНИКСа — источник

Разыгрывающий Брендан Адамс может стать игроком УНИКСа — источник
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Американский разыгрывающий Брендан Адамс может продолжить карьеру в казанском УНИКСе. Клуб ведёт с экс-звездой «Пармы» переговоры и близок к договорённости. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Адамс — выпускник Университета Джорджа Вашингтона, но до этого провёл три сезона в UConn, где сейчас учится Егор Амосов. Первым российским клубом защитника стала «Самара», однако игрок покинул клуб по ходу сезона-2024/2025 и перешёл в израильский «Хапоэль» (Холон), где сломал ногу после семи матчей. В межсезонье 2025-го игрока забрала «Бетсити Парма».

В прошедшем сезоне Единой лиги Адамс набирал в среднем 15,1 очка, делал 2,8 подбора и 5,8 передачи.

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