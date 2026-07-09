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Генменеджер «Милуоки» объяснил решение обменять Адетокунбо в «Майами»

Генменеджер «Милуоки» объяснил решение обменять Адетокунбо в «Майами»
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Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст прокомментировал обмен звёздного форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит». По словам Хорста, клуб не был вынужден расставаться с греческим форвардом, а увидел в этой сделке уникальную возможность для будущего.

«Не говорим, что стали лучше после его обмена. Он один из величайших игроков в истории, лучший в истории нашего клуба. Мы добились с ним невероятного успеха. У нас просто была возможность построить новый фундамент. Подготовить почву для нового тренера, начинать с позиций силы. Поддержать соревновательный уровень.

Мы воодушевлены, потому что перед нами новая задача. Постараемся правильно сложить её компоненты, много работы. Нам не «пришлось» обменять Янниса. Уверены, что нашли уникальную возможность. Правы или нет. Но это лучший шанс для него и для нас на будущее. Поэтому решение было принято», — приводит слова Хорста портал ESPN.

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