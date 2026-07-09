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Инсайдер назвал трёх главных претендентов на Леброна Джеймса

Инсайдер назвал трёх главных претендентов на Леброна Джеймса
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Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс» являются наиболее вероятными кандидатами на подписание контракта со звёздным американским форвардом Леброном Джеймсом. Об этом Чарания рассказал в своём материале на портале ESPN.

Напомним, 41-летний Джеймс решил не продлевать соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл последние восемь сезонов. Чарания отмечает, что последние недели звёздный форвард посвящал семейному времяпрепровождению и гольфу.

Ранее «Майами Хит» заполучил звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо в результате обмена с «Милуоки Бакс».

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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