Республиканская партия США предупредила WNBA о последствиях после инцидента с Кларк

Группа из 11 республиканских политических деятелей во главе с представителем Техаса Августом Пфлюгером направила письмо главе WNBA Кэти Энгельберт с требованием немедленно принять меры для защиты звёздной разыгрывающей «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк. В противном случае политики пригрозили привлечением федеральных ведомств.

«Кларк подвергалась ударам бедром и тычкам в глаз, её били прямо в горло во время игр. Эти инциденты выходят далеко за рамки обычной физической борьбы, однако WNBA и её судейство практически не принимают мер для пресечения данных неприемлемых инцидентов и привлечения нарушителей к ответственности.

Предупреждаем лигу, если она продолжит закрывать глаза на насильственные действия, может столкнуться с преследованием со стороны министерства юстиции и Комиссии по равным возможностям трудоустройства за нарушение федерального закона о гражданских правах», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата WNBA между «Финиксом» и «Индианой». Томас нанесла удар кулаком в горло Кларк, после чего перешагнула через неё. Фол не был зафиксирован, а Кларк вскоре покинула площадку из-за травмы спины.