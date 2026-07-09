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Экс-лидер «Пармы» Брендан Адамс стал игроком УНИКСа

Экс-лидер «Пармы» Брендан Адамс стал игроком УНИКСа
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Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 26-летним американским разыгрывающим Бренданом Адамсом. Соглашение с игроком рассчитано на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фото: БК «УНИКС»

Предстоящий чемпионат станет для Брендана Адамса третьим в Единой лиге ВТБ. Прошлым летом он присоединился к пермской «Бетсити Парме» и помог ей финишировать на пятом месте в турнире, а также завоевать бронзовую медаль турнира Winline Basket Cup.

В 34 матчах лиги защитник набирал в среднем 15,1 очка, отдавал 5,8 передачи, добавляя к ним 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 33.21 минуты игрового времени.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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Новости. Баскетбол
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