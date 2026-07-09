Кон Книппел отреагировал на обмен лидеров «Шарлотт» Болла и Бриджеса

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел прокомментировал обмен ведущих игроков команды Ламело Болла и Майлза Бриджеса, оценив перспективы обновлённого состава. Болл перешёл в «Миннесоту Тимбервулвз», а Бриджес стал игроком «Финикс Санз».

«Существенные перемены. Для болельщиков это сложновато, потому что они думают: «Мы видели, что эта команда начинает добиваться успехов». Но у руководства, судя по всему, другое видение: «Не верим в это в долгосрочной перспективе». Они просто хотели двигаться в другом направлении. На месте игрока ты просто продолжаешь работать как обычно. Нужно двигаться вперёд и постоянно совершенствоваться. Понятно, что нам придётся играть немного иначе, чем в прошлом сезоне.

У нас теперь другой состав. Не знаю, мне нравится этот обновлённый состав. У меня большие ожидания. У нас полно снайперов, так что будет весело. Мне кажется, у нас хорошая команда. Можем оттолкнуться от прошлогодних результатов и продолжать совершенствоваться. Для нас как игроков это главное — каждый день становиться лучше, работать над собой. Если говорить в целом, я доволен тем, где мы находимся как организация», — сказал Книппел в подкасте Crazie Cast и The Field of 68 Podcast Network на YouTube.