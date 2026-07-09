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Инсайдер: вся информация по Леброну основана на ощущениях. Только его агент знает правду

Инсайдер: вся информация по Леброну основана на ощущениях. Только его агент знает правду
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мыслями о ситуации вокруг звёздного форварда Леброна Джеймса, который стал свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Уиндхорста, все слухи о будущем американского баскетболиста строятся исключительно на догадках.

«Заранее извиняюсь, но мне было бы очень странно увидеть Леброна в «Филадельфии». Но это просто не те ощущения. Правильным кажется переход в «Кливленд» или «Майами». Но всё дело в ощущениях, не более того. Он ничего не говорил публично или кому-то в лиге. Все, с кем я общался, руководствуются исключительно ощущениями. Только его агент Рич Пол точно знает правду, что Джеймс сделает. Но он играет в игры», — приводит слова Уиндхорста ESPN Cleveland в социальной сети Х.

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