Аналитик: Дончич воодушевлён действиями клуба. Его влияние на состав очевидно

Аналитик ESPN Дэйв Макменамин прокомментировал действия «Лейкерс» на трансферном рынке, которые переработали состав перед сезоном-2026/2027, сохранив при этом Остина Ривза. По его словам, влияние Луки Дончича на формирование команды очевидно.

«Узнавал у близких к Луке людей, он очень воодушевлён действиями клуба. Его влияние на формирование состава очевидно. Не говорю, что он называл Робу Пелинке каждое имя. Но одобрил Квентина Граймса, с которым выступал в «Далласе». Просил элитного центрового. Получил Уокера Кесслера. Одного из лучших защитников под кольцом, отличного роллмена в нападение с Лукой. Хотел Остина Ривза — его переподписали», — приводит слова Макменамина Purp Gold Lakers в социальной сети Х.