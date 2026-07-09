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Илона Корстин рассказала, какие клубы могут пополнить состав Единой лиги в будущем

Илона Корстин рассказала, какие клубы могут пополнить состав Единой лиги в будущем
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о клубах, которые рассматривают возможность вступления в турнир в ближайшие годы. По её словам, интерес проявляют челябинский «ЧБК» и уфимское «Динамо».

— Какие команды могут зайти в лигу в следующем году? Говорят, «Минск» может вернуться.
— Есть желание, есть разговоры, но всё быстро меняется. Мы открыты для общения и в случае, если клуб из Беларуси захочет вернуться в лигу, готовы рассмотреть его заявку. Есть интерес от Челябинска и Уфы. «ЧБК» и уфимское «Динамо» — два клуба, которые уверенно выступают в Суперлиге и строят арены. Они хотят пополнить ряды Единой лиги, поддерживаем это желание. Они присутствовали на Совете лиги и видели, в каком формате у нас проходит заседание.

Будем с ними общаться, всегда готовы помочь в подготовке заявки. Так же, как мы делали и в случае с Владивостоком и Астаной. Нам нужны мотивация, соответствующие финансовые условия, условия по регламенту: наличие аэропорта и гостиниц — все необходимые требования лиги для вступления. Если какие‑то пункты в их заявке не соответствуют, дальше уже клубы выходят с нами на связь, лига совместно с ними прорабатывает все статьи. Мы общаемся, проводим инспекцию и делаем выводы, насколько команды готовы к вступлению», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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